Postimehe e-ostukorv ⟩ Räige tõus: joogipiima hind kerkis nädalaga üle kümne protsendi

Täna kell 7.47 suuremate jaekettide e-poes fikseeritud hindadest nähtus, et piimatoodete hinnad on tõusnud kõigis kettides ja kilepiim maksis nii Prismas, Rimis kui ka Barboras ühtlaselt 75 senti liiter. See on 10 senti rohkem kui veel nädal tagasi Prismas ja kaks nädalat tagasi Barboras. Selveri e-poes oli aga piim eriti kallis, sest kilepiim oli otsas ja valikus olnud odavaim liitrine tetrapakk maksis 1,09 eurot.