Tallinnas Lasnamäel saab taas tasuta kinno

«Lasnamäe kinohommikud toimusid aastaid kultuurikeskuses Lindakivi, kuid seoses tehnika amortiseerumisega olime sunnitud ajutiselt kolima Ülemiste keskuse Apollo kinno. Tänaseks on uuendatud filmide näitamise võimalus Lindakivi kultuurikeskuses, see tähendab, et uuest aastast saame hakata taaskord pakkuma linnaosa elanikele kinoelamusi nende kodudele lähemal», ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.