Amet: nende tootjate suitsutatud liha- ja kalatooted ei vastanud nõuetele

PTA toiduosakonna peaspetsialisti Kristi Kallipi sõnul on mittevastavaks osutunud peamiselt lihatooted. «Kümnel juhul on olnud tegemist traditsioonilisel viisil suitsutatud lihatootega ning kahel juhul traditsioonilisel viisil suitsutatud kalatootega.»

Eesti päritolu nõuetele mittevastavad tooted olid valmistatud põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas ehk eraelamus. «Kahe tootja puhul on amet tuvastanud korduvaid rikkumisi. Nendest üks, Indrek Tuul Lihatooted (FIE), andis ametile teada, et lõpetas selleks hooajaks tegevuse. Uuel hooajal tuleb tal ametile tõendada, et turule viidav toode on ohutu. Teise käitleja, Mati Saagi (FIE) suhtes alustas amet kõrgendatud kontrolli, nõudes turuleviidavate toodete puhul ohutuse tõendamist. Käitlejal tuleb teostada PAHi analüüse ja tulemused tuleb esitada ametile,» lisas Kallip.