Swedbank kaotab kaskokindlustusel kokkupõrkel loomadega omavastutuse

«Ennekõike on oluline see, et autojuhid valiksid maanteedel oludele sobiva sõidukiiruse ja keskenduksid juhtimisele. Mitmel pool maanteedel on ka metsloomade eest hoiatavad märgid ja koguni tuvastussüsteemid, neid tuleks tingimata jälgida. Kindlasti tuleb veenduda, et sõiduk ja selle rehvid oleksid korras. Kuid kõigest sellest üksi ei pruugi piisata, mistõttu kaskokindlustus on oluline kindlustunde tagamiseks juhul, kui õnnetus peaks siiski toimuma,» märkis Swedbanki riskikindlustuse valdkonna juht Aleksei Žemkov.