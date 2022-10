Vintsutatud Ikea klient: see on ebaprofessionaalsuse ja lohakuse ehe näide

«Tahan teid hoiatada IKEAga seotud jamade eest, head sõbrad,» kirjutas Linnas. «Harjumaal asuv IKEA pood on üks suur korralagedus ja häbiplekk kaubanduses, välja arvatud müügisaali konsultandid, kes on tublid ja abivalmid.»

Linnas oli kahel korral kahe nädala jooksul kogenud, et müügisaali ja lao vahel puudub Ikeas adekvaatne infovahetus. Müügisaali töötajad väidavad, et soovitud toode on vajalikus koguses olemas, kuid komplekteerimisosakonnast kaupa kätte saama minnes selgub, et et see sugugi nii ei ole.