Postimehe e-ostukorv: toidu hinnad Rimi e-poes lõid hinge kinni

Tõeline ehmatus tabab aga porgandi hinda nähes. Kui Prismas saab porgandikilo kätte 39 sendi eest, siis Rimi e-poe ostja saab sama koguse porgandit 2,29 euro eest. Selline hind võtab hinge kinni. Tõsi, tegemist on Saaremaa porgandi miksiga, mis sisaldab erivärvilisi juurikaid, kuid porgand on porgand ja seda peaks saama ka normaalse hinnaga. Ühepajatoit sellistest porganditest tuleb kahtlemata väga efektne, kuid selle hind pürib restorani vääriliseks ega pruugi pere rahakotile hästi mõjuda.

Kohv on alati olnud toode, mis mõjutab väga olulisel määral terve ostukorvi hinda. Vahepeal tõid kõik jaeketid müüki odava jahvatatud kohvi, mis on osutunud nii populaarseks, et on tihti läbi müüdud. Nii sai Rimist sel korral kõige odavama kohvi 4,99 euroga, samas kui Barboras ja Prismas võis poolekilose kohvipaki soetada 1,39 euroga. Prismas oli aga odavkohv teinud nädalaga muljetavaldava hinnatõusu: kui veel nädal tagasi sai sealt paki jahvatatud kohvi 1,99 euroga, siis seitse päeva hiljem tuleb selle sama kohvi eest välja käia juba 2,79 eurot.