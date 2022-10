Eestlased Egiptuses: tundsime, et reisikorraldaja hülgas meid

«Üsna alandav oli käia mangumas seda, mille kohta tead, et oled raha maksnud,» rääkis esmaspäeval Sharm el Sheikhist naasnud Kersti Kaljuste, kes peab end kogenud pakettreisi- turistiks. Naine on maailmas reisinud ligi veerand sajandit. Kui koroonaaeg välja jätta, võetakse koos perega igal aastal ette kaks sihtkohta, ja Egiptuses puhati vähemalt viieteistkümnendat korda.

Oktoobris käis Kaljuste Sharm el Sheikhis koos 14 lähema sõbra ja pereliikmega. «Kasutame tihti vahendusbürood Delfiin, sest see koondab eri reisipakkujad, ent me ei valinud kaugeltki kõige odavamat, vaid üpris keskmise hinnaga paketi. Peaasi, et hotellis oleksid liutorud ja jõusaal ning meres korallid,» meenutas Kaljuste.