KASULIK TEADA ⟩ Kuidas auto talveks korda seada

«Kui termomeeter on nii päeval kui ka öösel selgelt plussis, siis ei pea talverehvide allapanekuga kiirustama, vaid mõistlik on jälgida lähema nädala ilmateadet. Eriti naastrehvidega ei tasu sooja ja kuiva ilmaga asfalti tolmutada. Siiski tuleb meeles pidada, et juba mõne soojakraadi puhul halveneb rehvide haardevõime. Seetõttu peab olema ettevaatlik kulumispiirini jõudnud suverehvidega, mida tahetakse kuni esimese lumeni «lõpuni sõita»,» ütles PZU Kindlustuse sõidukikahjude grupi juht Teet Järv.

Järv tõi ka välja, et tänavu on nende kaskoklientidel olnud palju muresid akudega. «Kolmandas kvartalis pole me kunagi registreerinud nii palju käivitusabi väljakutseid kui tänavu. Võrreldes eelnenud suvedega oli neid ligi poole rohkem ja tühja aku juhtumite koguarv lähenes talvisele kõrghooajale, mis on kohe jälle käes. Seega tasub enne külmade saabumist akut kontrollida,» märkis Järv.