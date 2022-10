ETTEVAATUST ⟩ Odavama teenuse peale minek võib tuua trahvi

Elisa küsib 10 eurot juhul, kui klient soovib vahetada paketi odavama vastu. Kui soov on minna kallimale teenusele, siis paketi vahetuse eest tasu ei küsita. Hiljuti saatis ettevõte klientidele ka vastava teate lepingu muudatuse kohta, öeldes, et novembrist jõustub 10-eurone paketivahetustasu.

«Paketivahetuse muutmise tasu on telekomiteenuseid pakkuvate ettevõtete levinud tava,» põhjendas Elisa meediasuhete juht Taavi Teder.

Siiski ilmneb, et konkurendid sellist tasu ei küsi. «Meil ei ole paketti vahetades tasu ei üles- ega allapoole,» kinnitas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Ka Tele2 võimaldab paketti vahetada korra kuus tasuta. «Üks kord kuus on paketivahetus tasuta,» kinnitati Tele2 kleinditeenidusest. «Kui klient soovib paketti vahetada mitmendat korda kuus, siis maksab see kaheksa eurot.»

Seega, kas siis Elisa kliendil on soodsam paketivahetuse asemel vahetada hoopis operaatorit? «Paketivahetust kasutavad kliendid väga harva. Kui Elisa kliendil on soov teenuse omadusi vahetada, soovitame alati pöörduda klienditeeninduse poole,» soovitas Teder.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti sideosakonna juristi Kädi Streffi sõnul on paketivahetuse tasu õiguspärane, kui see on lepingus kokku lepitud.