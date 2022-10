A1000 Marketi juht: toiduhindade alandamiseks tuleb poed pühapäeval sulgeda

«Kui aga sulgeda ühel päeval nädalas kauplus täielikult, tähendab see oodatule vastupidist – kulude kasvu. Tegeleme siiski suure hulga värske toidukauba müümisega, mille realiseerimis- ja müügiaeg lüheneks ühe müügipäeva võrra. See omakorda annaks panuse suurematesse toidukaupade mahakannetesse,» lausus Veski.

Energia suure hinnatõusu tõttu on mõistagi oluliselt kasvanud ka Prisma tegevuskulud, mistõttu tehakse pidevalt tööd energiatarbimise vähendamiseks. Mõned abinõud, mida selles vallas on juba kasutusele võetud, on säästlikud LED-valgustid ja säästlikud külmikud, energiatõhusad sooja toidu letid jm.