Bolti sõite saab nüüd Tallinnas ette tellida

«Sõitude ettetellimine on üks klientide kõige rohkem küsitud võimalusi. On mitmeid olukordi, kus inimesed tahavad olla kindlad, et auto jõuab õigeks ajaks kohale – olgu see olulisele koosolekule jõudmine või lennujaama minek. Sõitude ettetellimise võimalus aitab inimestel oma päeva paremini planeerida ja ettenähtud ajaks sihtkohta jõuda,» ütles Bolti sõiduteenuse Eesti juht Eva Liisa Rikkas.