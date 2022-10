Postimehe e-ostukorv ⟩ Kalleima ja odavaima toidupoe hinnavahe vähenes: milline pood kõige rohkem hinda tõstis?

Kõigis teistes e-poodides on hind eelmise nädalaga võrreldes tõusnud, ainult Selveris on see poole euro võrra kahanenud. Kõige rohkem on toit kallinenud Rimis, mis eelmisel nädalal üllatas enam kui kahe euro võrra odavnenud ostukorviga. Selleks nädalaks on eelmise nädala vahe tagasi tehtud ja ostukorvi maksumust ületab eelmise nädala oma juba 3,69 euroga ning üle-eelmise oma 1,31 euroga.