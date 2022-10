Tanklad alandasid kütuse hinda

Eelmise nädala reede kütuste hindadega võrreldes on hinnad siiski endiselt kõrgemad - bensiini hinnad olid siis kaks senti madalamad ehk bensiin 95 hind oli 1,879 ja 98 hind oli 1,929 senti liitrist. Diiselkütus maksis isegi kolm senti vähem ehk 1,879 senti liitrist.

Kütusehinnad on samas endiselt tõusutrendis. Eelmise nädala kolmapäeval kerkis mootoribensiini liitri hind kuus senti ning diislikütuse liitri hind 5 senti. Reede õhtul lisandus bensiiniliitrile veel kaks ning diislikütusele kolm senti. Seega on bensiini hinnad kerkinud nädalaga 10 senti ning diislikütuse hinnad 12 senti.

Kuigi Brenti toornafta on alates juuni algusest olnud langustrendis, on OPEC+-i poolne tootmismahu piiramine 2 miljonit barreli ulatuses päevas aidanud toornafta futuuridel taas tõusta, mis on jõudnud ka Eesti tanklatesse. Septembri lõpus oli Brenti hind langenud 82 dollarile, tõustes tänase seisuga 94,7 dollarile.