Kütusemüüjad tõstsid taas järsult hindu

Tallinna Neste tanklates tõusis bensiin 95 hind nädalavahetusega võrreldes koguni viie sendi võrra ehk üle 2,5 protsendi, 1,929 euroni liitri kohta. Bensiin 98 kallines samuti viis senti ehk 1,979 euroni. Eriti suurt tõusu nägi diislikütuse hind, mis kallines lausa kaheksa sendi võrra ehk üle 4 protsendi, 1,959 euroni. Samasugune hinnamuutus on ka teistes tanklates.

See on tanklaomanikel viimase viie päeva jooksul juba kolmas kord hinda tõsta. Kolmapäeval kerkis mootoribensiini liitri hind kuus senti ning diislikütuse liitri hind 5 senti. Nädalavahetuse eel, reede õhtul lisandus bensiiniliitrile veel kaks ning diislikütusele kolm senti. Ehk kokku on mootoribensiini hinnale vähem kui nädalaga lisandunud 13 senti ning diislikütuse hinnale 16 senti.