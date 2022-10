Pane tähele ⟩ Eesti Energia vastab levinumatele küsimustele universaalteenuse kohta

Mu elektripakett on fikseeritud kuni 2024. aasta lõpuni mitu korda soodsama hinnaga. Kas mind viiakse universaalteenusele üle, kui ma midagi ei tee?

Ei viida, saad sama hinnaga paketti edasi kasutada. Energiamüüja teeb universaalteenuse pakkumise ainult nendele klientidele, kelle tänane elektrihind on kõrgem universaalteenuse hinnast. Eesti Energia pakutav lõpphind on 19,24 s/kWh + kuutasu 1,99 eurot.

Minu kehtiv elektrihind on universaalteenuse hinnast kallim ning sain ka pakkumise universaalteenusega liitumiseks. Kas see tähendab, et mulle kehtib juba täna universaalteenuse hind?