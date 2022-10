Euroopa Liit kehtestab ühtse laadijastandardi kõigile nutitelefonidele

Sülearvutite tootjatel on lisaaega, neile hakkab sarnane nõue kehtima alates 2026. aasta algusest.

Euroopa Liidu 27 riiki, kus elab 450 miljonit inimest ning kes on ühed maailma jõukamad tarbijad, seavad sageli uusi trende tehnoloogias ja rahvusvahelistes tööstusharudes, sellist nähtust nimetatakse ka Brüsseli efektiks.

Apple, mis on maailmas suuruselt teine nutitelefonide müüja Samsungi järel, kasutab USB-C laadimisava oma iPadide ja sülearvutite juures. Ent iPhone telefonide koha pealt jäädi eriarvamusele, tuues esile, et tegemist on ebaproportsionaalse sammuga, mis võiks pidurdada innovatsiooni.