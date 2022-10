Euroopa Liit kehtestab kõigile nutitelefonidele ühtse laadijastandardi

Sülearvutite tootjatel on lisaaega, neile hakkab nõue kehtima alates 2026. aasta algusest.

Euroopa Liidu 27 riiki, kus elab 450 miljonit inimest ning kes on ühed maailma jõukamad tarbijad, seavad sageli uusi trende tehnoloogias ja rahvusvahelistes tööstusharudes, sellist nähtust nimetatakse ka Brüsseli efektiks.

Apple kasutab USB-C laadimisava oma iPadide ja sülearvutite juures. Ent iPhone'ide koha pealt jäädi eriarvamusele, tuues esile, et tegemist on ebaproportsionaalse sammuga, mis võiks pidurdada innovatsiooni.

Samas on viimaste iPhone'i lipulaevade kasutajad kurtnud, et äärmiselt kõrge lahutusvõimega fotode ning videote massiivsete failide liigutamisel jääb Lighting-kaabel andmeside ülekandmisel nõrgaks ning on vaid baaskiiruse lähedal USB-C omaga võrreldes.