Heeringaomletist ja praeleivast loominguliste pajaroogadeni – kuidas kodus toiduraiskamist vältida?

Viimase aasta hinnakasv on loonud olukorra, kus toidule kulub kordades rohkem raha ning inimesed on hakanud palju hoolikamalt poes hindu jälgima. Samal ajal näitab Rimi uuring, et eestlased viskavad aasta jooksul üsna suure koguse toitu lihtsalt prügikasti. Näiteks keskmisel lastega perel läheb raisku üle 400 euro eest toitu aastas.

Uurisime erineva valdkonna inimestelt, kuidas nad väldivad kodus kokates toidu äraviskamist ja kas neil on toidupoes välja kujunenud teatud käitumismuster, mis võimaldab säästa nii raha kui ka toitu. Lisaks jagasid nad oma nippe, kuidas jääkidest imeline roog valmistada.

Foto: Erakogu

Liisu Miller

Kolme lapse ema, mõjuisik

Meie viieliikmelise perega kodus on suur rõhk värskel toidul - köögi-, juur- ja puuviljadel. Need on aga asjad, mis kipuvad kõige kiiremini prügisse minema. Üldiselt vaatan, et kui midagi värsketest asjadest ära kuivama või värvi muutma hakkab, sätin järgmise toidukorra kõrvale neid rohkem. Juurviljad viskan ahju ja röstin või teen hautiseks. Köögiviljad teen salatiks või pressin hoopis mahlaks. Rohelised lehed kasutan ära smuuti sees ning puuviljadest hakin maitsva puuviljasalati koos tilga vahtrasiirupiga.