2023. aasta suveks käivitab Air Baltic Tallinnast neli uut liini

Tallinnast hakkab ettevõte tuleval kevad-suvel lendama Splitti ja Dubrovnikusse Horvaatias ning Rhodosesse ja Heraklioni Kreekas, teatas Air Baltic. Ettevõtte juhatuse esimehe ja presidendi Martin Gaussi sõnul on see kõige suurem arv uusi liine, mida lennufirma on pakkunud ühe hooaja jooksul.