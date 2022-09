PANE TÄHELE ⟩ Elron muudab kolmeks päevaks läänesuuna rongide sõiduplaani: osa reisist tuleb teha bussiga

Elron palub olla tähelepanelik kõigil Valingu peatuse kasutajatel. Sõites Tallinna suunas, peatuvad asendusbussid Valingu rongipeatuse juures parklas, Tallinnast Keila suunas liikudes teevad bussid aga harjumuspäraselt peatuse Tallinna ringteel «Korvi» peatuses ning Valingu rongipeatuse juurde ei sõida. Reisijaid teenindatakse «Korvi» peatuses selleks, et bussid ei peaks tegema kahte vasakpööret tiheda liiklusega maanteel ning mõlemas suunas Valingu rongipeatuse juures peatudes võib tekkida ka olukord, kus väikeses parklas oleks korraga viis-kuus bussi, milleks seal ruumi ei ole. «Korvi» peatuse kasutamine võimaldab bussidel püsida graafikus ning see on antud olukorras vajalik, et rongi- ja bussiliiklus saaks sünkroonis toimida.