Helistamist ja mobiilsidet mõjutaks vaid pikem elektrikatkestus

Kui peaks juhtuma, et elekter Eestist viivuks kaob, pole Elisa ja Telia hinnangul suurt muret: olulisemad võrgusõlmed ja mobiilside tugijaamad töötavad edasi akutoitel. Kui peaks juhtuma, et elekter mõne tunniga tagasi ei tule ja akud tühjaks saavad, toidavad jaamu generaatorid.

«Samuti on meil olemas võimekus reageerida operatiivselt mobiilsete generaatorite paigaldamisega asukohtadesse, kus seda vajatakse,» kommenteeris Telia tehnoloogiajuht Andre Visse. Ta lisas, et sideteenuste tagamisel tehakse koostööd riigi ja Eleringiga: kriisiolukorras tagatakse teenus kohtades, kus see kõige tähtsam on.