Elektri hind tõuseb: kuidas väikeste muudatuste abil raha säästa?

Energiat on lihtsate nippide abil võimalik kokku hoida igas majapidamises. Enamik energiasäästulahendusi on sama lihtsad kui jalgrattasõit ning võivad väiksema arve tuua juba järgmisel kuul. Säästa on võimalik kõigil, sõltumata sellest, kui suur on igakuine elektriarve, kirjutab Eesti Energia blogis.