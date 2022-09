Fudy kaudu toiduveo kasuks otsustas veel 17 restoraniketti

Fudy tegevjuht Holger Lihtmaa ütles, et oktoobrist saavad nad oma platvormile lisaks Hesburgerile juurde veel 17 restoraniketti, kes lõpetavad koostöö Bolt Foodi ja Woltiga ning ainsaks kullerpartneriks on Fudy.

«Fudyl on selge plaan teha toidu kojuveo revolutsiooni ja muuta see teenus kõikide jaoks mugavamaks. Näiteks saab ühe tellimusega valida meelepärased road korraga mitmest restoranist,» põhjendas partneri valikut Apollo Groupi juhatuse esimees Madis Jääger.

Tokumaru omanik Daigo Takagi ütles, et nende restoranil on Fudy tiimiga olnud hea sünergia. «Nad on eestimaine platvorm, kes teab ja tunneb toitlustus- ja meelelahutusmaailma, mõistab restoranide hingeelu ja ka murekohti. Nad on paindlikud ja valmis kaasa tulema ideega, et muuta kasutajate elu mugavamaks, mis on meie jaoks oluline,» leidis Takagi.