Selgus iPhone 14 hind

Uus iPhone 14, mis lubab kasutajatele erakordselt pikka aku kestvust ja täiustatud kaamerat, on võimalik tellida viies erinevas värvitoonis ja selle hind algab 1029 eurost. iPhone 14 Pro ja Pro Max mudelid on saadaval neljas erinevas värvis, mälumahuga 128GB, 256GB, 512GB või 1TB. iPhone 14 Pro hinnad jäävad 1339 ja 1989 euro vahemikku ja iPhone 14 Pro Max mudelite hind 1489 ja 2139 euro vahemikku. iPhone 14 Plus, mille hind jääb vahemikku 1179 kuni 1579 eurot, hetkel eeltellimisele ei tule ning mudel tuleb turule hiljem.