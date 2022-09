PTA kohustas Derhamn OÜd tagasi kutsuma ettevõtte poolt valmistatud vähesoolase lõhefilee

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) toiduosakonna peaspetsialisti Olga Vassiljevi sõnul tuvastati tootes Listeria monocytogenes. «Ameti poolt jaeetapis võetud proovis tuvastati Listeria monocytogenes. Seetõttu peab käitleja kõik antud tooted turult tagasi kutsuma,» selgitas Vassiljev.

Vassiljev lisas, et ametile teadaolevalt on antud partiid väljastatud järgmistele klientidele: Prisma Peremarket AS, Biomarket OÜ, Coop Eesti Keskühistu, Laitamm & Ko OÜ, Keila Tarbiate Ühistu, Stocman AS ja Selver AS. «Amet on kaupluseid teavitanud,» rõhutas Vassiljev.

Soovitame tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, neid tooteid mitte tarbida. Tarbijal on õigus viia need tagasi kauplejale, kust toode osteti ja nõuda tagasi toote eest tasutud raha.

Ettevõttele kehtib Komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 I lisa, I ptk, p.1.2 kriteerium 25g tootes Listeria monocytogenesest esinemine on viies osaproovis 0. See tähendab seda, et listeeriat ei tohi esineda kogu säilimisaja jooksul. Juhul, kui antud mikroorganism leitakse tuleb toode turult tagasi kutsuda.