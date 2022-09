TT Balticsi hüvitised Eesti klientidele viibivad sanktsioonide tõttu

TT Baltics SIA pöördus seega Eesti Rahapesu Andmebüroo ja finantsinspektsiooni poole uue taotlusega erandi saamiseks seoses kehtestatud OFAC-i sanktsioonidega, ent mõlemad asutused on vastanud, et neil ei ole pädevust teha erandeid ja anda luba OFAC-i sanktsioonide all olevale ettevõttele. Eesti välisministeeriumi abil pöördus reisikorraldaja juulis USA välisministeeriumi sanktsioonide meeskonna poole, taotlusega väljastada luba pangaülekannete tegemiseks, et tagastada klientidele ettemaksed. Tänaseks on ettevõtte sõnul aga teada, et selle loa saamine on pikem protsess, mis võib kesta kuni kuus kuud.