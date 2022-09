ETTEVAATUST ⟩ Soojendamisel küpsetad pommi: neid toiduaineid ei maksa mikrolaineahju panna

Venekeelne Postimees kirjutab, et vale kasutamisega võib mikrolaineahju rikkuda, aga mis veelgi hullem, tekitada ka tervisele tõsiseid probleeme.

Mikrouunis ei tohiks mingil juhul soojendada kõvaks keedetud mune. Mikrolaineahjus soojendamisel moodustub nende sees aur, mis väljapääsu ei leia ning põhjustab tõelise plahvatuse. See võib juhtuda nii soojendamisel kui munade ahjust välja võtmisel, mil tekib suur temperatuuri ning rõhu vahe.

Keedumuna. Foto: www.flickr.com

Samuti peaks hoiduma külmutatud liha mikrouunis soojendamisest, sest soojenemine on ebaühtlane ning ajal, mil osa on juba valmis, on teine osa alles jäätunud. Regulaarne soojendatud punase liha söömine võib aga põhjustada mao- ja soolevähki. Kõige ohutum viis külmutatud liha sulatamiseks on veekindlas pakendis soojas vees. See on küll aeganõudvam, kuid õliselt efektiivsem viis.

Selleri, peedi, redise , porgandi ning spinati sõbrad peaksid samuti nende soojendamiseks muu võimaluse valima. Nimelt sisaldavad need köögi- jajuurviljad nitraate, mis mikrolaineahjus võivad muutuda kantserogeense toimega nitrosamiinideks.

Üsna arusaamatu, miks peaks keegi viinamarju mikrolaineahju toppima, kuid sedagi on juhtunud. Igatahes, kui tahate viinamarju süüa soojalt, siis tuleb meeles pidada, et mitte mingil juhul ei tohiks neid mikrolaineahjus soojendada. Viinamarja naha all on liiga palju vett. Soojendades tekib sellest veeaur, mis minuti pärast võib plahvatada.

Viinamarjad. Foto: Erakogu

Paljud emad hoiavad rinnapiima väljalüpstult külmikus, et seda siis lapse toitmise ajaks soojendada. Seda mikrolaineahjus tehes ei tohi unustada, et soojenemine on ebaühtlane ning laus võib suud kõrvetad. Lisaks, kui pudel peaks olema sobimatust materjalist, näiteks plastikust, võib piima eralduda ohtlikke kantserogeenseid aineid.