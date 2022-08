Omniva sulgeb 74 postiasutust

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul ei lähe postkontoreid ja postipunkte enam nii palju vaja. «Kui me vaatame viimaste aegade arengut, siis me näeme seda, et postipunktis käib nädalas võib-olla kaks-kolm inimest. Me peame üleval aga tervet ruumi, maksame kommunaale, mis on suhteliselt kallid,» ütles Mägi intervjuus ERR-ile.