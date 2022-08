Miele viitab sadade tuhandete võrku ühendatud kodumasinate edastatud andmetele. Lisaks sellele on Mielel klientide küsitluste tulemused, mis on sageli kooskõlas võrgustatud seadmete andmetega. Nad leiavad, et ökopesutsüklite osakaal võiks kergesti suureneda 30 protsendipunkti võrra ning nõudepesumasinate puhul võiks iga teine tsükkel olla isegi energiasäästlik.