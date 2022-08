IKEA Eesti kauplus peibutab ostjaid 9000 sisustustootega

Kliendi teekond algab teisel korrusel paiknevast näidistesaalist, kus on enam kui 50 täielikult sisustatud näidistuba ja -kodu. Nende disainimisel on arvestatud eestlaste kodudega, mida IKEA inimesed külastasid.

«Näidistoad ja -kodud peegeldavad kohalike elanike vajadusi ja unistusi ning illustreerivad meie teadmisi kohaliku turu eripäradest. Enne poe rajamist viisime läbi kodukülastusi ja küsitlusi, et mõista, milline on Eesti elanike kodune elu ning sellega seotud väljakutsed ja vajadused. Saadud teadmiste põhjal pakume neile sisustuslahendusi, et muuta kodud veelgi mõnusamaks,» rääkis Strickland.

Klientidel on võimalik tellida nii tervet kodu hõlmavaid kui ühe ruumi põhiseid sisekujundusprojekte. «Kui 70% sisustusest ja tarvikutest soetatakse IKEA-st, on kujundusteenus tasuta,» sõnas Strickland.

IKEA Tallinna poes on mitu elementi, mis on kogu Baltikumi IKEA poodides ainulaadsed, näiteks klaasist rohemaja ja iseteeninduskassad.

IKEA sisustuskauplus asub Tallinna lähistel Kurnas, kuhu hakkab peagi käime ka bussiliin Tallinna kesklinnas. Kaupluses on ligi 30 000 m2 ning seal on ligi 1000 parkimiskohta. Pood on avatud iga päev kell 10.00–20.00. Rootsi restoran on avatud iga päev kell 09.30–19.30.