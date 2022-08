Osa Novatoursi lendudest hakkab tänasest teenindama Freebird Airlines

«Pärast koroonapandeemiast tingitud reisimise langust on turismisektor näidanud sellel aastal ootamatult kiiret taastumist ja ka märkimisväärset tõusu. Vaatamata kütusehindadest tingitud hinnatõusule, pole sügisreiside nõudlus kannatada saanud ja huvi puhkusereiside järele on pea sama suur kui suvekuudel. Freebird Airlines abistab meid, et seda nõudlust ilusti täita,» ütles Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

Lennundussektor on pidanud sel suvel silmitsi seisma mitmete keeruliste väljakutsetega. Sügisreiside osas on kogu sektor ressurssidega nõudlusele hoogsalt järele jõudmas ja näiteks Tallinna lennujaama andmetel on pikad turvakontrolli järjekorrad kadumas.

Novatours valib oma uusi partnereid hoolikalt ning võtmetegurid kliendirahulolus on turvalisus, sujuv lend ja tasemel teenindus. Freebird Airlines on euroopalik lennufirma, kellel on soliidne lennupark, pikaajaline kogemus ning lisaks võimalused reageerida paindlikult erinevatele olukordadele.

Esialgu teenindab Freebird Airlines Novatoursi Antalya tšarterlende. Airbus 320 lennukid väljuvad otse Tallinnast kuni oktoobri lõpuni teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.

Reise tasub broneerida aegsasti - ainult nii on võimalik saada laiemat hotellide- ja toatüüpide valikut ning paremaid puhkusetingimusi. 2022. aasta alguses oli keskmine periood broneerimise ja reisi väljumise vahel poolteist kuud, nüüd on see periood kasvanud üle kahe kuu ja enamgi. Viimasel minutil reisile minnes on oht, et soovitud hotelli või lendu pole võimalik saada.

Freebird Airlines on 2000. aastal asutatud Türgi lennufirma Gözen Holding, mis tegutseb Euroopas ja Lähis-Idas. Freebird Airlinesi kolm põhilist tegevussuunda on reisijate- ja kaubavedu, inseneri- ja hooldustööd ning lennumeeskonna koolitus.