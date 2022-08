Klient süüdistab Bolt Foodi varguses, ettevõte soovitab panka ja politseisse pöörduda

Anonüümsust palunud lugeja selgitas, et 29,31 eurone makse, mis Bolt temalt kasseeris, jäi talle arusaamatuks: «Ma ei ole paar kuud läbi Bolt Foodi midagi tellinud.»

Mees kirjutas pärast pangateadet Bolti klienditeenindusele ja vastuse sai järgmisel hommikul. «Vastus oli lihtne: nemad midagi teha ei saa, tehku ma politseisse avaldus,» lisas ta.

Vestlusest klienditoega ei selgunud, kellele ja kuhu väidetavalt tellitud toit seega läks.

Enda sõnul ebaõiglaselt rahast jäänud kliendi teada on samamoodi juhtunud ka tema tuttavatel. Mees viitas ka sotsiaalmeedias levivatele kommentaariumitele ja TikToki videole, kus niisamuti varguste üle kurdetakse. «Paljud inimesed ei saa arugi kui arvelt 10 eurot maha läinud. See on vargus! Ja bolt laiutab käsi,» sõnas ta.

Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas nentis, et tegemist on erandjuhtudega ja klient peaks kindlasti veenduma, et makset pole teinud keegi, kellel pangakaardile ligipääs on.

«Sellele konkreetsele pöördumisele reageeris Bolti klienditugi korrektselt ja selgitas edasised sammud,» sõnas ta ja lisas, et praegu peab klient teavitama eeskätt panka ja politseid. «Julgustame kliente arusaamatuste või ebaselguse puhul alati ka otse klienditoele lisaküsimusi esitama - selgitame vajadusel hea meelega edasisi samme ja anname lisainformatsiooni,» soovitas Jalakas.