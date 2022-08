Lidl alustas Narvas teise kaupluse ehitust

Uue kauplusehoone on projekteerinud ROK Projekt OÜ ja ehitab AS Ehitustrust, teatas ettevõte. Poe juurde kuulub üle 120 parkimiskoha, samuti on eraldi parkimiskohad jalgratastele. Lisaks rajab Lidl Kangelaste prospekti ja Kangelaste põigu fooriristmiku ning kaasfinantseerib uue maa-aluse kõrgepingeliini ehitust.