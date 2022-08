Pank hoiatab armupetturite eest

Armupettuse skeemi esimene etapp on Kiige sõnul tavapärane: pettur kas võtab ise ühendust või satub ohver mõnes tutvumis- või suhtlusrakenduses kelmi otsa.

«Kuigi pettur võib suheldes rääkida meeldivat juttu ning jätta usaldusväärse mulje, jõuab varem või hiljem jutt ikka rahani. Selliseid skeeme on keerulisem läbi näha, sest ei ole ebatavaline, et suhtlus kestab pikemat aega, enne kui kelm hakkab raha küsima,» hoiatas Kiik.

Armupettust tasub kahtlustada siis, kui pettur rõhub ohvri empaatiavõimele, aitamise soovile ning püüab tekitada olukorda, kus ohvris tekib kaastunne. Samas just see asjaolu, et tekitatakse tugevaid emotsioone ning antakse lootust suhteks, teeb ohumärkide tähele panemise keeruliseks.