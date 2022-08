Töötushüvitise saamise kestus hakkab sõltuma tööturu olukorrast

Eelnõu kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab. Kui tööd on lihtsam leida ja töötute arv madal, makstakse hüvitist selle põhjal, mis on taotlemise hetkel määratud nii-öelda baasperioodiks, teatas sotsiaalministeerium.

«Tööandja jaoks on oluline, et töötuskindlustuse mudel toetaks inimeste püsimist tööturul ning et töötukassa ressursid oleksid võimalikult sihipäraselt kasutatud. Toetusmeetmed peaks toetama kiirelt tööle naasmist ning tagama kõrge tööhõive. Kuna uus mudel on majandustsüklitega tugevamas seoses, on alust arvata, et süsteem muutub ka paremaks,» kommenteeris Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas.