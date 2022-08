SEB ei väljasta sügisest enam uusi õppelaene

«Õppelaenu vajadus on püsivalt vähenenud ning seitsme aasta jooksul on Eestis õppelaenu võtjate arv aastas langenud 4000 õppurilt alla 1300-le ehk viimastel andmetel võttis õppelaenu vaid 3% neist, kes vastavad laenu väljastamise tingimustele. Põhjuseid selleks on mitmeid - õpilaste arvu vähenemine ja parem finantskirjaoskuse tase ehk õpingute kulud kaetakse pigem vanematelt saadud toetuste või enda teenistusega. Näiteks 2019. aastal töötas õpingute kõrvalt 68% üliõpilastest. Kindlasti mõjutavad õppelaenude nõudlust ka laiad tasuta eestikeelse õppe võimalused ning õppetoetuste ja stipendiumite süsteem,» kommenteeris SEB eraklientide segmendijuht Triin Raudsepp.