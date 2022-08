Homme langeb elektri börsihind 33,9 protsenti

Viimane päevane elektrihinna rekord on pärit 8. augustist, mil keskmine hind küündis Eestis 500,61 euroni. See on 6,7 protsenti rohkem kui viimane päevane rekordhind 469,03 eurot, milleni küündis hind eelmise aasta 7. detsembril. Kogu detsembri keskmiseks hinnaks kujunes 202,65 eurot, mida on ligi 4,5 korda enam kui aasta varem, mil kuu keskmine börsihind oli 45,49 eurot.