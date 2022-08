TTJA: pagasiga seotud probleemid mõjutavad reisimist

Tammaru sõnul tekitab mittesaabuv pagas ka olukorra, kus reisijal pole võimalik kasutada kohvrisse jäänud asju. «Kui lennujaama pagasiletis õnnestub pagasi asukoht tuvastada, näiteks on see jäänud lähtekoha või ümberistumise lennujaama ja saabub järgmise lennuga, tuleb varuda kannatust ning puudub vajadus kohvrisse jäänud esemete asendamiseks,» lisas ta. Pagasi asukoha mitte tuvastamisel tasub reisijal küsida, millised on lennufirma reeglid antud olukorras toimimiseks.

«Kui pagasi hilinemine kestab niivõrd kaua, et reisijal on vaja osta rõivaid, jalatseid või muud hädavajalikku, võib reisija seda teha. Oluline on hoida alles kõik ostutšekid, et kulutusi tõendada. Kindlasti tuleks käituda mõistlikult ja soetada esemeid, mis on tõesti hädavajalikud,» toonitas Tammaru. Kulutuste suuruse paneb paika rahvusvaheline õigusakt, Montreali konventsioon, millega on sätestatud vedaja vastutuse ülempiiriks ligi 1550 eurot.