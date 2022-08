Uuring: energiavaesus on koroonakriisi jooksul 5 protsenti kasvanud

Eurofoundi e-küsitlusest selgub, et viimased kaks kevadet, mil COVID-19 piirangud on inimeste sissetulekuid vähendanud, on kasvanud ka energiavaesus: Euroopa Liidus (EL) tunnistas raskusi kommunaalmaksete tasumisel 16 protsenti osalejatest, mida on 3 protsenti rohkem kui 2021. aastal ja 5 protsenti rohkem kui 2020. aastal.