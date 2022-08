Lidl avas Jõhvis uue poe

Jõhvi abivallavanema Arvo Alleri sõnul on Jõhvi inimesed Lidli poe tulekut ammu oodanud ning tänasega sai pikk ooteaeg ühele poole.

Jõhvi Lidli kauplus on keskkonnasäästlikult ehitatud järgides EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on avar, kõrgete lagedega 1400 ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud mugavaks ostlemiseks. Hoone juurde kuulub suur parkla 120 laia parkimiskohaga.