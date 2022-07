Tarbija on valmis säästmise nimel keskkonnasõbralikest toodetest loobuma

Elukalliduse tõus toob elustiili muutuse

Paljude vastajate ostlemis- ja elustiiliharjumused on elukalliduse tõusu tagajärjel muutunud. Uuringust ilmnes, et näiteks 54 protsenti vastajaist teeb nüüd kodus rohkem süüa, 41 protsenti ostab rohkem taaskasutatavaid tooteid ning 39 protsenti tõi välja, et kasutab rohkem loodustooteid.

Kauba hulgiostmine on samuti kasvanud, seda rohkem USA elanike kui eurooplaste seas – 34 protsenti ameeriklastest ostab kaupa hulgikogustes, Saksamaal on see näitaja 21 protsenti.

Mis puudutab toidu tarbimist, siis siin on riigiti erinevusi. Kodumaise päritoluga liha tarbimise kasvu on märgata enam Prantsusmaal ja Hispaanias (vastavalt 35 ja 31 protsenti). Uuringust selgus, et USA elanikud ostavad keskmisest vähem keskkonnasõbralikke tooteid (21 protsenti vastanutest).

Saksamaa inimesed on küll keskmisest vähem taaskasutama hakanud (21 protsenti), kuid seda ilmselt seetõttu, et ringmajandus oli Saksamaal juba enne üsna kõrgel tasemel.

Hinnasilt olulisem kui jätkusuutlik bränd

58 protsenti vastajaist nentis, et ostis viimase aasta jooksul regulaarselt keskkonnasõbralikke toidukaupu, 53 protsenti ostis keskkonnasõbralikke koristus- ja pesupesemisvahendeid, 52 protsenti paberitooteid, 27 protsenti kosmeetikat ning 11 protsenti beebitooteid. 19 protsenti vastajaist ei osta regulaarselt keskkonnasõbralikke tooteid.

Suureneva elukalliduse survel ütleb aga vaid 15–20 protsenti viimase aasta jooksul ökobrände ostnud vastajatest, et ei vahetaks neid soodsamate mitteökobrändide vastu. See tähendab, et 80–85 protsenti vastajaist ei ole lojaalsed keskkonnasõbralikele brändidele ning on need juba välja vahetanud või kaaluvad seda. Näiteks 23 protsenti vastajaist, kes ostsid keskkonnasõbralikke toidubrände, on need juba odavamate toodete vastu vahetanud.

Pühendumus keskkonnasõbralikele toidubrändidele on kõige kõrgem Saksamaal (27 protsenti) ja Hispaanias (26 protsenti) ning kõige madalam Prantsusmaal (15 protsenti) ja Indias (11 protsenti).