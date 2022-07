Nõmmel võivad Tallinngaasi kliendid kaotada gaasivarustuse

Kui Tallingaas ei ole 22. juuliks sõlminud avatud tarne lepingut, esitab Eesti Gaas võrguettevõtjale AS Gaasivõrk taotluse katkestada Nõmmel Mahla tänav 14 ja 83 mõõtepunktis gaasivarustuse, teatas Eesti Gaas klientidele.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles BNS-ile, et Eesti Gaasil on Tallinngaasi võrgus 42 klienti, kuid neil puudub info Tallinngaasi võrgus olevate klientide täpse arvu kohta.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov. Foto: Elmo Riig

Kotov selgitas, et gaas liigub Gaasivõrgu võrgust Tallinngaasi võrku ning seda on võimalik piirata ainult sulgemise teel. Tallinngaas saab ilma avatud tarnelepinguta Eesti Gaasi gaasi müüa, kuna Gaasivõrk on oma võrgupiirkonnas nimetanud ilma lepinguta tarbijatele gaasi müüjaks Eesti Gaasi.

«See regulatsioon on mõeldud lahendama olukorda, kus mõnel tarbijal on jäänud leping sõlmimata või see on ootamatult katkenud. Kuna aga gaasituru regulatsioon ja bilansiarvestuse süsteemid ei ole arvestanud sellega, et ka mõni gaasiettevõtja võiks rikkuda maagaasiseadust ja jätta lepingu sõlmimata, siis rakendub põhimõte automaatselt ka Tallinngaasile, see tähendab tema poolt võrgust võetud gaasi müüjaks loetakse Eesti Gaas,» selgitas Kotov.

Seetõttu on Eesti Gaas Kotovi sõnul esitanud Tallinngaasile arveid tema võrku sisenenud gaasikoguste eest, millest on maha arvatud teiste müüjate, sealhulgas Eesti Gaasi enda Tallinngaasi võrgus müüdud gaas. «Tallinngaas on arveid tasunud osaliselt,» nentis ta.