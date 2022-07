Tuntud tanklakett pakub kõhutäite kõrval veganitele ka semantikaülesandeid, tarbijad on segaduses

Olerex on juba aastaid oma menüüs taimseid valikuid pakkunud ning neid varasemalt ka «vegan» sildi all pakkunud. Harjunud tanklaketi veganvalikuga, mida reklaamiti ka ettevõtte kodulehel ja mis on ka mitme aasta jooksul meediast läbi käinud, tuli ühele «Jah, see on vegan» Facebooki grupi liikmele Olerexi veebipoes osteldes üllatusena, et kodulehel vegantoodetena esitletud toidud seda koostisosade nimekirja järgi ei ole – nii burger, hot dog, salat kui wrapitasku sisaldavad endas munakollast, mõnes neist on sees ka piimatooted. «Nii petetud tunne, viimastel nädalatel nii not dogi kui ka burgerit ostnud,» kirjeldas üks grupi liige postituse all oma emotsioone.