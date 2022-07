Piletilevi tuli välja uuenenud kaubamärgi ja piletimüügiplatvormiga

Piletilevi uus logo asendab peagi ligi kakskümmend aastat tagasi loodud Piletilevi brändi. Koos visuaalse uuendusega on Piletilevi.ee uuendamas ka digitaalset piletimüügiplatvormi kogu Baltikumis, luues kasutajasõbraliku iseteeninduskeskkonna ja muud teenused, mis põhinevad aastatepikkusel rahvusvahelisel kogemusel ja pideval turu-uuringul. See on osa kogu grupi kolmeaastasest investeerimis- ja arendusprogrammist, mis sai alguse juba 2021. aasta kevadel.