Kuidas valmistuda tormiks?

Kuigi Nikolajevi sõnul on enimlevinud just veekahjud, tuleb palju ette ka hoonetele või autodele kukkunud puid. «Soovitame üle vaadata kinnistul kasvava kõrghaljastuse ja lasta spetsialistil enne tormihooaega üle kontrollida haigustunnustega, viltu vajunud või kahjustada saanud puud, sest nemad oskavad anda kõige parema hinnangu puude elujõulisusele ja nõnda on ka suuremad kahjud ennetatavad.»

Tormihoiatusi tuleb võtta tõsiselt

Tormi eel tuleb korjata õuest, rõdudelt ning terrassidelt kokku kõik asjad, mis võivad tugeva tuulega lendu minna. Kindlasti tasub jälgida ka seda, et autod ei oleks pargitud puude alla. «Tugeva tuule korral on tormimurd võrdlemisi sage tekkima ja nii on võimalik vältida sõidukite kahjustusi. Mõistlik on ka jälgida, et auto kütusepaak oleks alati vähemalt poolenisti täis, kui tekib vajadus kuhugi mujale liikuda. Tormihoiatusi tuleb võtta tõsiselt,» rääkis Kuusik.