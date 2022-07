Soovitused, kuidas piletimüügipettuste ohvriks mitte langeda

«Esmatähtis on veenduda, kes on sündmuse korraldaja. Tasub guugeldada tema kodulehte ja vaadata, milliseid sündmusi on korraldaja veel korraldanud. Kui leiad kahtlaselt vähe vasteid ning puudub kinnitus korraldaja, artisti või tuntud piletimüügikeskkondade lehtedelt samalaadsete sündmuste kohta, siis on see esmane ohumärk,» sõnab AS Piletilevi Groupi juhatuse liige Jaanus Beilmann.