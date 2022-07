BMW nõuab nüüd mitmes riigis 18 eurot kuus istmesoojenduse eest

BMW müüb nüüd mitmes riigis istmesoojenduse tellimusi, mis on viimane näide sellest, kuidas ettevõte võtab kasutusele mikrotehingud tippklassi autode funktsioonide jaoks, vahendab Business Insider.

Igakuine tellimus BMW esiistmete soojendamiseks maksab umbes 18 eurot, kuid on võimalik tellida ka aastane (180 eurot), kolmeaastane (300 eurot) või maksta piiramatu juurdepääsu eest makstes 415 eurot.

BMW on alates 2020. aastast aeglaselt lisanud funktsioone tellimuste taha ning soojendusega istmete tellimus on nüüd saadaval BMW digipoodides sellistes riikides nagu Suurbritannia, Saksamaa, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Kuna ettevõte teatas 2020. aastal, et tema autode operatsioonisüsteem võimaldab mikrotehinguid selliste funktsioonide nagu automaatsete kaugtulede ja adaptiivse püsikiiruse hoidja puhul, on kliendid kritiseerinud seda kui ahnet ja ekspluateerivat sammu.

Autotootjad on muidugi alati nõudnud klientidelt lisatasu kõrgklassi funktsioonide eest, kuid dünaamika on nüüdseks väga erinev, kui piiravaks teguriks on tarkvara, mitte riistvara.