Eesti suurima jaeketi e-pood lõpetab Tallinnas, Harjumaal ja Pärnus tegevuse

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on Coop kogukondlik organisatsioon ning sellest tulenevalt on ühistute eesmärk pakkuda kogukonnale olulisi teenuseid eelkõige oma tegutsemispiirkonnas. «Kuna e-poe teenuse osutamine on kallim, kui kliendid selle eest teenustasuna täna maksavad ning ühtegi kitsaskohta me samuti siinse piirkonna elanike jaoks e-poega ei lahenda, siis oleme otsustanud keskenduda rohkem piirkondlike kauplustevõrgustike arendamisele ja uute ehitamisele,» lisas Ivask.