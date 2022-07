Tänav uputab? Auto vastupidavust katsetada ei tasu, sest kahju ei pruugi korvata ka kasko

Vanad torud ei pea vastu

«Kasvanud on kõvakattega pind ja vähenenud immutavad alad ning seda mitte ainult teedel vaid ka kinnistute peal. See aga vähendab vee immutust ja kiirendab kokkuvalgumise kiirust. Kui valingvihmad ületavad ärajuhtimissüsteemide vastuvõtuvõimet, koguneb see madalamatesse kohtadesse nagu näiteks tunnelid ja viaduktide alused,» selgitas Tallinna Vesi, kinnitades, et seesuguste üleujutuste vähendamiseks rajatakse uusi sademeveetorustikke koostöös linnaga. Murele lähenetakse ka roheliste lahenduste kasutamisega nagu näiteks peenarde rajamisele teega külgnevatele aladele.

«Ühtlasi ehitame ümber vanu sademeveetorustike, mis on ühisvoolsed. Ühisvoolne torustik tähendab, et seal voolab koos reovesi ja sademevesi. Kuna need torustikud on projekteeritud ja rajatud kümneid aastaid tagasi ning nii keskkonna- kui ka linnaruumi olud on vahepeal oluliselt muutunud, siis on ka piiratud nende võimekus sademevett vastu võtta,» selgitas Tallinna Vesi ja täpsustas, et lahkvoolses süsteemis voolavad reovesi ja sademevesi eraldi torustikust ning sademevesi juhitakse merre, mis suurendab võimekust seda rohkem vastu võtta.