Perefirma langetas mootorikütuste hinda

Mootoribensiin 95 maksab Terminal Oili tanklates 2,049 eurot ning bensiin 98 maksab langetuse järgselt 2,099 eurot liiter. Diislikütuse hind on 1,949 eurot liitri kohta.

«Näeme, et majanduskeskkonna lähituleviku väljavaated ning oodatav nõudluse vähenemine on kütuste maailmaturul hinnasurvet vähendanud ning hetkel tähendab see soodsamat kütusehinda ka tarbijate jaoks,» ütles Terminal Oili tegevjuht Jörgen Õigus.